Profi-Funktionen zum Mittelklasse-Preis

Mist! An alles hatte ich gedacht. Ja sogar ein Micro-USB-Kabel hatte ich dabei. Doch dann will ich spätabends die Videodateien von der A6400 aufs iPad Pro übertragen und merke: Ich hätte auch ein Micro-USB-auf-USB-C-Kabel einpacken sollen. Mist! Würde mein Alltagstest an so was Dummem scheitern?