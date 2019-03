Auf dem Weg zum Apple-Mega-Abo

Zweiter Anlauf

Nun will das Apple mit einem zweiten Anlauf und einem sicher beachtlichen Budget selber in die Hände nehmen. In enger Zusammenarbeit mit Spieleentwicklern werden die Exklusivspiele hergestellt.

Die ersten Titel des Game-Abos namens Apple Arcade sehen bereits vielversprechend und massentauglich aus. Ob sie für Gelegenheitsspieler aber nicht zu ambitioniert und für Hobbyspieler zu wenig ambitioniert sind, wird sich zeigen, wenn der Dienst voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommt und nicht, wie bei Computerspielen nicht selten der Fall, Verspätung hat.

Ein interessanter Nebenaspekt von Apple Arcade: Voraussichtlich werden die darin enthaltenen Apps nicht einzeln zum Verkauf angeboten. Wer eines der Spiele will, braucht ein Abo.

Aus 5 mach 1

Sollten dereinst alle angekündigten Abos hierzulande erhältlich sein, kommt man auf insgesamt fünf Apple-Abos. Nämlich: Musik, Video, News, Spiele und Cloudspeicher.

Die Vermutung liegt auf der Hand, dass Apple diese Abos zu einem grossen, vielleicht Apple+ genannten Abo bündeln wird. Ja, die Präsentation vom Montag schien genau auf diese Ankündigung hinauszulaufen. Doch stattdessen stellte Oprah Winfrey zum Finale ein paar wohltätige TV-Projekte vor.

Man hätte sich stattdessen sehr gut vorstellen können, wie Tim Cook zum Schluss auf die Bühne kommt und sagt: «Wow, was für tolle Dienste wir heute gesehen haben. Aber wir haben noch one more thing. Alle Dienste zusammen würden 100 Dollar pro Monat kosten. Doch dank Apple+ sind es nur 50 Dollar! Kein Konkurrent hat ein vergleichbares Angebot. Das ist etwas, was nur Apple kann.»

Tatsächlich könnten Amazon, Google oder Microsoft auch etwas Vergleichbares auf die Beine stellen. Aber Anbieter wie Netflix, Spotify oder Nintendo können das nicht.

Apples bester Trumpf

So gesehen ist klar, dass Apple diesen Trumpf eher früher als später spielen wird. Wenn man dann als Abonnent einen vielleicht nicht so umfangreichen Streamingdienst wie Netflix automatisch dazu bekommt, dürfte sich die eine oder der andere zweimal überlegen, ob man das Netflix- oder Spotify-Abo noch braucht. Apple+ reicht ja eigentlich, nicht?

In einem zweiten Schritt könnte Apple gar den besten aller Trümpfe in das Abomodell einbringen: die Geräte. Mit iPhone+ bekommt man alle zwei Jahre ein neues iPhone und hat alle Abodienste des Konzerns auch schon dabei. Natürlich gegen einen saftigen Aufpreis.

Noch teurer wäre dann das Apple++-Abo mit Macs, iPads, Uhren und Kopfhörern auch noch dabei. Das Rundum-sorglos-Abo für die grössten Apple-Fans wäre die Vollendung der Wandlung des Konzerns vom Gadgets-Verkäufer zum Dienstleister.