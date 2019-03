Apple legt den Grundstein für ein Abo-Imperium

Apple-Events laufen nach einem bekannten Muster ab. Sie dauern etwa zwei Stunden, und danach gibt es neue funkelnde Geräte zu bestaunen und neue Apps und Software zum Ausprobieren. Nicht dieses Mal.

Am Dienstag hat Apple in Cupertino all diese Gewohnheiten über Bord geworfen. Neue iPads, Mac-Computer, Kopfhörer und Uhrenarmbänder hat der Konzern schon letzte Woche ohne viel Tamtam per Pressemeldung vorgestellt. An der Präsentation im Steve Jobs Theatre auf dem Firmengelände in Cupertino ging es um Apples immer wichtigeres drittes Standbein neben Software und Hardware: um Services und Abos. Gleich drei hat der Konzern am Event, den diese Zeitung auf Einladung besuchte, vorgestellt: einen Abodienst für Magazine, einen für Games und einen für TV-Sendungen.