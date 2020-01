Wie schlägt sich das neue Surface gegen Apples iPad?

Der Surface-Designer hat es im Interview selbst gesagt: «Das Pro 3 war der Wendepunkt.»

Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich fand die ersten Surface-Tablets faszinierend und nannte sie Computer einer Zukunft, die noch nicht da ist, oder den Computer, an dem ich am liebsten arbeiten würde, aber nicht kann.

Das ging nicht nur mir so. Die ersten zwei Generationen waren grandiose Flops. All das änderte sich mit dem Surface Pro 3. Es war ein mutiger Befreiungsschlag. Der Bildschirm wurde grösser und weniger lang gezogen, die Tastatur bequemer, und auch sonst wurde das Gerät in allen Belangen besser. So gut sogar, dass ich mir, kaum war das Testgerät zurückgeschickt, privat eins kaufte. (Das Surface Pro 3 im Test)