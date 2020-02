Die besten Taschen für Laptops und Kameras Wasserdicht, gepolstert oder mit Diebstahlschutz? Wie man technische Geräte unterwegs sicher verstaut inklusive fünf Beispielen. Matthias Schüssler

Der in der Schweiz entworfene Vargu Roll-X macht im urbanen Umfeld eine gute Figur. Andrea Zahler

So dünn und leicht unsere Tablets, Laptops und Kameras in den letzten Jahren auch geworden sind: In die Hemdtasche passen sie noch immer nicht. Um sie mitzuführen, braucht man irgendein Transportbehältnis. Und was die angeht, sind die Auswahlmöglichkeiten noch viel grösser als bei den Geräten: Es gibt Taschen, Rucksäcke, Messenger-Bag, Koffer und Trolleys in jeglichen Grössen und Ausführungen – und mit sehr unterschiedlichen modischen Ansprüchen.