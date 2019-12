Die Schweizer-Tastatur fürs Smartphone

Wie damals

Diskutiert wird aber nicht nur die Art der Tasten, sondern auch deren Verteilung. Immer wieder wird die heutige Qwertz-Tastatur (benannt nach den ersten Tasten oben links) wegen der wenig effizienten Platzierung der Buchstaben als abartige Monstrosität bezeichnet.

Was auf der Schreibmaschine von einst vielleicht noch Sinn machte, machte auf dem Computer schon reichlich wenig Sinn, und auf dem Touchscreen ist es nur noch der Tradition geschuldet, dass das Q oben links ist und das M unten rechts.

Entsprechend gibt es immer wieder Bestrebungen, die Buchstaben schlauer anzuordnen. Sich wirklich durchsetzen oder gar die Qwertz-Tastatur verdrängen konnte bisher keiner dieser Ansätze. Dennoch gibt es immer wieder Versuche, die Tastatur neu zu erfinden.

Dank Touchscreens geht das heute auch bedeutend einfacher als früher, wo man dazu eine neue physische Tastatur (also Hardware) brauchte. Heute lädt man sich einfach eine App herunter, und schon hat man eine rundum neue Tastatur.

Bienenwaben statt Quadrate

Der neuste Versuch, die Tastatur neu zu erfinden, stammt aus der Schweiz und heisst Typewise. Die App für Android und iOS wirft alles über den Haufen, was man sich gewohnt ist. Die Tastatur erinnert mit ihren sechseckigen Tasten an eine Bienenwabe. Die Leertasten (ja, es hat zwei) befinden sich in der Mitte, und die Buchstaben und Sonderzeichen sind darum herum angeordnet.

Die Tastatur ist ganz auf das Tippen mit zwei Daumen ausgelegt. Die Tasten sind so angeordnet, dass man die häufigsten Buchstaben auch am schnellsten erreicht.

Wisch und weg

Die App setzt zudem auch auf Wischgesten: Für Grossbuchstaben muss man auf einem Buchstaben nach oben wischen, gelöscht wird mit einem Wisch nach links, und hält man den Finger lang auf der Leertaste, kann man den Cursor (den blinkenden Strich, der anzeigt, wo man schreibt) verschieben.