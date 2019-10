Der Nintendo Switch Lite im Alltagstest

Umgestimmt vom Karton-Bausatz

Auch der erste Testbericht der Kollegin Simone Luchetta konnte mich nicht umstimmen. Geändert habe ich meine Meinung erst, als ich Nintendos Labo-Karton-Bausätze für mich entdeckt und später sogar ein Klavier damit gebaut habe.

So bin ich mit reichlich Verspätung doch noch zum Switch-Fan geworden. Eine Runde Mario Kart mit dem Besuch zu Hause oder alleine im Flieger hat durchaus ihren Reiz. Dank dem Pro-Controller wirkt das alles auch nicht mehr so fummelig.

Erneut auf den Holzweg geführt

Als sich abzeichnete, dass Nintendo an einem neuen Switch arbeitet, standen auf meiner Wunschliste vor allem ein grösserer Bildschirm und eine solidere Bauweise. Aber Nintendo wäre nicht Nintendo, wenn sie mich nicht einmal mehr erwischt hätten.

Der neue Switch Lite (ab 220 Franken) hat einen (wenn auch nur leicht) kleineren Bildschirm mit viel Rand, ist immer noch ziemlich fummelig und weiterhin aus Plastik. Dafür ist er nun nicht mehr modular. Er hat also keine Mini-Controller links und rechts, die man entfernen kann. So gesehen, ist der Switch Lite eher ein grosser Game Boy als ein Switch. Denn switchen (also wechseln) kann man da nichts mehr.

Nicht Hightech

Verglichen mit Hightech-Smartphones und iPads mit Rechenleistung ohne Ende und ultra-hochauflösenden Bildschirmen kann der Switch Lite genauso wenig mithalten wie der Original-Switch damals mit den neuesten Playstations und Xboxen. Das hat Nintendo freilich noch nie interessiert oder gar aufgehalten. Was der Switch an Technik vermissen lässt, gleicht er mit originellen (Labo) und packenden (Zelda) Spielen mehr als aus.

Beim Akku verspricht Nintendo beim Lite zwischen 3 und 7 Stunden. Das ist abhängig vom Spiel und der Bildschirmhelligkeit. Selber ist mir der Akku noch nie ausgegangen. Dank dem praktischen USB-C-Anschluss kann man den Switch Lite mit demselben Kabel wie Android-Handys, iPad Pros, Mac-Computer usw. laden.

Keine Vibrationen

In meiner Hand liegt der etwas kleinere Switch Lite besser als der grössere Switch. Aber das ist freilich Geschmacksache. Auffällig ist dagegen, dass der Lite keine Vibramotoren hat. Anders als beim normalen Switch spürt man also nicht, wenn man bei Mario Kart in die Bande kracht oder beim Start den Motor abgewürgt hat.