Wie Smartphone und PC perfekt zusammenspannen

In der Apple-Welt ist alles ganz einfach: Bilder, Videos, Dateien und jegliche andere Informationen lassen sich ( per Airdrop) ganz einfach zwischen den Geräten übertragen und mit Freunden und Bekannten teilen. Und mit der Funktion namens Integration ist es sogar möglich, Informationen per Zwischenablage auszutauschen oder Apps geräteübergreifend zu verwenden.