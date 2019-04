Nokias Kamerawunder ist noch nicht ganz ausgereift

Dieses Arsenal an Sensoren verwendet das Smartphone, um die Bildqualität zu erhöhen und Effekte zu erzielen, die mit einer herkömmlichen Kamera nicht möglich wären. Dazu werden Bilder der einzelnen Kameras verrechnet. Es ist sogar möglich, dass jede Kamera mehrfach auslöst, um mehr Material für algorithmischen Hokuspokus herbeizuschaffen.

Fünf Sensoren für ein Foto-Halleluja

In der App entstehen so bei schlechten Lichtverhältnissen trotzdem anständig belichtete Aufnahmen. Die Dynamik, also die Spannweite zwischen den hellsten und den dunkelsten Bildbereichen, lässt sich vergrössern und die Tiefenschärfe erhöhen. Es ist auch möglich, die Tiefenschärfe nachträglich zu verändern und den Fokuspunkt wunschgemäss zu setzen. Schliesslich können auch mehrere Aufnahmen kombiniert werden, um die Auflösung künstlich zu erhöhen.

Das klingt spannend und weckt Erwartungen. Doch auf den ersten Blick macht das Nokia 9 Fotos in ordentlicher, aber nicht überragender Qualität. Was gefällt, sind die feinen Nuancen, die zum Beispiel bei Porträts auf der Haut zu sehen sind, und die kontrastreiche Darstellung. Für meinen Geschmack sind die Aufnahmen zu stark geschärft und übertrieben bunt. Manchmal ist die Farbgebung schlicht daneben: Etwa dann, wenn im Himmel eine Wolke mit einem rosaroten Rand ausfranselt, den es in Wirklichkeit garantiert nicht gab.

Schwarzweiss wie früher

Wer das nicht mag, der schaltet die Kamera-App auf Schwarzweiss um. Dieser monochrome Modus überzeugt. Er rechnet nicht einfach die Farben weg, wie das normalerweise der Fall ist: Drei der fünf Bildsensoren erfassen das Bild in Schwarzweiss, die anderen beiden sind für die Farbe zuständig. Das erklärt die guten Kontraste bei den Fotos in Farbe. Und im monochromen Modus lässt es einen an die Zeit zurückdenken, wo man analog mit einem Schwarzweissfilm fotografiert hat.

Die Konfiguration mit fünf Kameras hat einige unerwartete Nebenwirkungen. Nach der Aufnahme sieht man erst eine grobe Voransicht anhand des Live-Bildes am Display. Nach einer längeren Verarbeitungszeit, die zehn oder auch zwanzig Sekunden dauern kann, erscheint das finale Resultat mit optimierten Kontrasten, Farben und in höherer Auflösung.