Nicht jeder Widerstand gegen 5G ist lächerlich

Bis Ende 2019 sollen 90 Prozent der Bevölkerung Zugang zum neuen Mobilfunkstandard 5G haben, verspricht die Swisscom. Und was tut die Politik? Sie stellt sich quer, zumindest in der Westschweiz. Letzte Woche hat die Regierung des Kantons Jura beschlossen, den Bau neuer 5G-Antennen auszusetzen – wegen Gesundheitsbedenken. Sie will erst eine im Sommer erscheinende Bundesstudie zu den möglichen Risiken der 5G-Technologie abwarten, den Bericht der «Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung» unter Führung des Bundesamtes für Umwelt (Bafu). Auch das Genfer Kantonsparlament will zuwarten, in der Waadt wird ein Moratorium geprüft, und in Neuenburg ist ein Vorstoss hängig.