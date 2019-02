Farbige Punkte und Triebwerke

Ja, und dann gehts los. Erst sieht man ein paar farbige Punkte (Die dienen dazu, die eigenen Augen zu tracken und das Gerät zu konfigurieren), und schon ist man startklar.

Ich soll ein Flugzeugtriebwerk reparieren. Vor mir steht tatsächlich so ein Teil (also kein Hologramm), und die Brille zeigt mir nun mit Pfeilen, Diagrammen und Infografiken, welche Kabel ich wo lösen muss, wo ich sie einklicken muss, wie ich sie durch eine Öffnung schieben muss, wo ich es wieder anschliessen soll, und zum Schluss, in welchem Regal ein Schlüssel liegt, mit dem ich prüfen kann, ob alles richtig gemacht wurde.

Das konnte die erste Brille alles auch schon. Nur jetzt, mit dem erweiterten Blickfeld, sieht alles so viel besser aus. Was vorher ein Gimmick war und etwas Übung erforderte, funktioniert nun ganz selbstverständlich. Während der Demo muss ich immer wieder schmunzeln und vergesse vor lauter Staunen, dass ich ja eigentlich ein Flugzeugtriebwerk reparieren sollte.

Zum Schluss setze ich den Schlüssel ein, drehe ihn, und das grüne Licht leuchtet. Geschafft.

Milliarden investiert

So beeindruckend die neue Brille ist, so weit ist sie aber weiterhin davon entfernt, einen Platz im Alltag zu finden. In Fabriken, Lagerhallen, Architekturbüros oder beim Militär werden sich ohne Frage Kunden finden. Aber bis die Technologie massentauglich ist, ist es noch ein weiter Weg.

Trotzdem braucht es nicht viel Fantasie, um sich eine nahe Zukunft mit Computerbrillen und Hologrammen vorzustellen. Schliesslich investiert gerade jeder Techgigant von Apple bis Google Milliarden. Die Demos sind inzwischen so gut, dass auch der knausrigste Finanzchef nicht mehr Nein sagen kann, wenn die Ingenieure mehr Budget brauchen.