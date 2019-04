Haarscharf an der Traumkamera vorbei: Die Leica Q2 im Test

Nicht besonders schnell

Im Alltag gab es nur zwei Sachen zu bemängeln. Gerade wenn man RAW und JPG aktiviert hat, ist die Kamera nicht besonders schnell. Da kann es schon mal passieren, dass man ein Kinderfoto verpasst, da die Kamera noch am Speichern ist. Auch nicht besonders hilfreich ist der matte Bildschirm auf der Rückseite. Bei Sonnenlicht ist er nur schwer einsehbar.

Mit diesen Mängeln könnte ich mich im Alltag aber problemlos arrangieren. Der Grund, warum ich nach dem Test nicht versucht bin, meine Sony-Ausrüstung zu verkaufen und auf eine Q2 zu sparen, ist ein anderer: Das 28-mm-Objektiv ist mir zu weitwinklig.

In meiner Woche mit der Leica Q2 hatte ich die Kamera fast immer auf 50 mm oder gelegentlich 35 mm eingestellt. Die volle Auflösung des Sensors nutzte ich viel zu selten.

Eine Leica Q mit einem 50-mm-Objektiv wäre meine Traumkamera. Die grosse Mehrheit der Käuferinnen und Käufer dürfte dagegen die weitwinkligen 28 mm viel mehr schätzen und häufiger nutzen. Nicht umsonst hat bei fast jedem Handy die Hauptkamera eine ähnliche Brennweite.

Fazit:Wer viel Freude am Fotografieren und das nötige Budget hat, wird an der Q2 sehr viel Freude haben. Aber klar, über 5000 Franken für eine Kamera sind sehr viel Geld. Doch wenn man bedenkt, dass man dafür ein komplettes Paket bekommt, das auch in zehn Jahren noch sehr schöne Fotos schiessen wird, wird der hohe Preis immerhin etwas relativiert.