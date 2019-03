iPad Mini: Das wird die Fans des kleinsten iPads freuen. Endlich gibt es dafür wieder aktuelle Technologie. Das iPad Mini sah lange Jahre so aus, als würde es demnächst aus dem Sortiment fallen. Doch nun ist es zurück. Allerdings ist es nicht länger das günstigste iPad. Neu kostet es mindestens 450 Franken. Dafür kann man es nun auch mit dem Stift bedienen.

Beide neuen iPads nutzen weiterhin den Lightning-Anschluss (nicht USB-C) und haben auch weiterhin einen Home-Knopf.

Mit neuen iPads war gerechnet worden. Andere Geräte wie die Airpower-Matte, verbesserte iMacs, neue Kopfhörer oder eine Frühlingskollektion an Uhrenarmbändern hat der Konzern heute nicht vorgestellt. Ob die nun am nächsten Montag angekündigt werden, oder in der Zwischenzeit oder erst danach per Pressemeldung noch nachgereicht werden?