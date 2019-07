Eine zweite Chance für Telegram

Kurznachrichten-Apps zu testen, ist immer etwas frustrierend. Ob Threema, Signal, Wire, Telegram oder Kaizala, alle haben sie tolle neue Funktionen. Nur etwas haben sie nicht: viele Nutzerinnen und Nutzer.

Am Ende des Tages muss man sich bei aller Sympathie für die Neulinge eingestehen: Whatsapp hat gewonnen. Am grünen Messenger von Facebook führt kein Weg vorbei. Alle sind dabei. Alle erreicht man damit. Keine andere Messenger-App ist so weit verbreitet.