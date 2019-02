Nach wie vor unklar ist, wie gut und vor allem wie alltagstauglich das Galaxy Fold ist respektive sein wird. Gezeigt wurde das Gerät nämlich nur auf der Bühne des San-Francisco-Events. Ausprobieren konnten es geladene Journalisten und Analysten dort genau so wenig wie an der Veranstaltung in London, die wir auf Einladung besuchten.

Offen bleiben also zahlreiche Fragen:

Wie dick und schwer fühlt sich das Falt-Handy in der Hand an?

Wie intuitiv und vertrauenserweckend funktioniert der Faltmechanismus?

Was taugt die Software und wie sieht es mit Apps aus, die nicht vorab für das neue Gerät optimiert wurden?

Wie lange halten die zwei Akkus, die nur minimal mehr Kapazität haben, als aktuelle Top-Handys mit deutlich weniger Bildschirmfläche?

Persönlich frage ich mich aber vor allem, ob ein Gerät mit zwei Bildschirmen (einem kleinen auf der Front und einem grossen auf der Rückseite) und insgesamt sechs Kameras wirklich die eleganteste Lösung ist. Nur ein Beispiel: Dank biegbaren Materialien könnte man die selbe Kamera doch als Selfie-Cam und als Fotokamera nutzen, aber Samsungs Ingenieure waren da ganz offensichtlich anderer Meinung.

Auch der hohe Preis sorgt erwartungsgemäss für Diskussionen. Einerseits hat Samsung wiederholt darauf hingewiesen, dass es sich um ein Luxus-Gerät handle. Andererseits zeigen Tweets wie dieser, was man für diesen Preis auch bekommen könnte:

Was man statt eines Galaxy Fold so alles kaufen könnte. pic.twitter.com/8EE6OoIKVP — Volker Weber (@vowe) February 20, 2019

Noch viel zu tun

Dass Samsung nun an der dritten Präsentation in Folge nicht reinen Tisch gemacht und das Galaxy Fold ausprobieren lassen hat, ist einerseits enttäuschend, anderseits aber auch ein klarer Hinweis, dass hinter den Kulissen noch auf Hochtouren an der Software gearbeitet wird.

Dass das Galaxy Fold trotzdem immer wieder gezeigt wird, obwohl es damit den anderen Samsung-Produkten, die viel dringender ein Erfolg werden müssen, die Show stiehlt, hat vor allem damit zu tun, dass sich der Konzern nach ein paar flauen Jahren wieder als Innovationsführer inszenieren möchte.