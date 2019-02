Wie heisst das Falt-Handy?

Mögliche Namen gibt es reichlich: Galaxy X, Galaxy F, Galaxy Foldable. Nach den komplizierten iPhone-Namen hätte Samsung hier eine gute Chance, Apple mit etwas Einfachheit eins auszuwischen.

Was taugt die Software?

Die Hardware und der Faltmechanismus sind nur die eine Seite der Medaille. Genauso wichtig ist die Software. Android-Tablets haben schon Mühe, manche Apps im Hoch- und Querformat richtig darzustellen. (Ganz abgesehen davon, dass viele App-Hersteller ihre Apps erst gar nicht für Android-Tablets optimieren und Google bei Tablets auf ChromeOS statt Android setzt.) Wie wird es dann erst bei einem Bildschirm, der Form und Auflösung während des Betriebs ändern kann?

Was unterscheidet die verschiedenen Modelle des Galaxy S10?

Auf den vorab durchgesickerten Fotos und technischen Tabellen sind immer mehrere Varianten des Galaxy S10 zu sehen. Manche sind grösser, andere haben mal zwei, mal mehr Kameras und so weiter. Hier wird es spannend, zu sehen, wie Samsung die Modelle voneinander abgrenzt und wie es preislich aussieht. Zusatzfrage: Wie verhindert Samsung, dass das Falt-Handy dem S10 die Show stiehlt?

Gibt es eine Variante mit 5G und wann?

Der neue Mobilfunkstandard kommt langsam in die Gänge. Da will kein Hersteller aussen vor bleiben. (Auch wenn man als Kunde gut noch ein paar Jahre warten kann.) Fest steht schon jetzt, die ersten Geräte dürften nicht billig werden. Wann sie wohl in die Schweiz kommen?

Können es die neuen Kopfhörer mit den Airpods aufnehmen?

Auf Bildern sind bereits neue Funkkopfhörer zu sehen. Samsungs erstes Angebot in der Kategorie war teuer und wegen eines schwachen Akkus eine Enttäuschung. Apples Airpods kamen zwar erst danach, waren aber billiger und deutlich besser. Kein Wunder, sieht man sie inzwischen so häufig. Das dürfte Samsung nicht gefallen. Technisch mindestens mit Apples über zweijährigen Kopfhörern gleichzuziehen, ist also das Minimalziel.