Mit dem Premium-Family-Abo dürfen für 19.90 Franken bis zu fünf Familienmitglieder eigene Konten mit separaten Wiedergabelisten einrichten: damit den Eltern kein Kasperli in die Quere kommt. Allerdings hält Spotify nur wenige Mechanismen bereit, mit denen sich einschränken liesse, was die Kinder konsumieren oder wie lange sie es tun. In den Einstellungen der App ist es lediglich möglich, Titel mit anstössigen Texten, die sogenannten expliziten Inhalte, auszuschliessen. Bei Apple-Mobilgeräten lässt sich die Nutzungsdauer über die allgemeinen Einstellungen und «Bildschirmzeit» einschränken.

Trotz der vielen Inhalte für Kinder gibt es bei Spotify ein Alterslimit: Nutzer müssen mindestens 13 Jahre als sein, um ein eigenes Konto haben zu dürfen.

Auch Netflix hält Filme und Serien für Kinder bereit: Für die Kleinen reicht das Angebot von Peppa Pig über Yakari, Benjamin Blümchen und Shaun das Schaf, für ältere auch gibt es auch Mickymaus, Incredibles oder Familienfilme wie «Ab durch die Hecke». Auch Dokus wie «Planet Erde» oder «Unser blauer Planet» sind im Angebot für Kinder enthalten.

In einem Kinderkonto lässt sich das Angebot über die beiden Optionen «Nur für kleine Kinder» und «Für ältere Kinder und darunter» einschränken. Für Jugendliche richtet man ein normales Konto ein und setzt die Auswahl auf «Für Teenager und darunter». In den Einstellungen zum Benutzerkonto lässt sich eine vierstellige PIN vergeben, mit der Inhalte für bestimmte Alterskategorien oder einzelne Titel geschützt werden. (schü.)