Apple hat diese totale Kabelfreiheit nicht erfunden (Vorreiter war The Dash von Bragi), aber mit den Airpods enorm popularisiert. Das hat zur Folge, dass die Auswahl inzwischen recht gross ist. Auch bekannte Kopfhörermarken haben den Trend für sich entdeckt. Auch der deutsche Mikrofon- und Kopfhörer-Bauer Sennheiser mischt inzwischen mit. Seit kurzem gibt es die Momentum-True-Wireless-Ohrhörer. Sie sind mit einem offiziellen Verkaufspreis von 349 Franken im höheren Preissegment angesiedelt und werben mit einem «überragenden Klangbild» und hohem Tragekomfort.

Ein ausgezeichneter Klang

Und auch wenn Klangqualität und -eigenschaften immer auch Geschmackssache sind, so muss man den Momentum True Wireless attestieren, dass sie sich ausgezeichnet anhören: Sie liefern ein ausgewogenes, reiches Klangbild, das bei den Bässen nicht ganz mit Kopfhörern mithalten kann, die das Ohr umschliessen oder abdecken – sie geben sich aber dennoch keine Blösse.

Klang ist bei Kopfhörern das eine Killerkriterium. Das zweite ist der Tragekomfort. Auch da sind die Vorlieben genauso unterschiedlich wie die Ohrmuscheln: Eine Kapsel, die beim einen Träger zuverlässg an der richtigen Stelle verharrt, fällt bei dem anderen bei der kleinsten Kopfbewegung heraus – und das endet bei den True-Wireless-Modellen unter unglücklichen Umständen fatal. Denn während ein Modell mit einem Nackenkabel dann um die Schultern baumelt, sieht man eine komplett drahtlose Kapsel durch die Dole in der Kanalisation verschwinden. Sennheiser liefert Kappen in vier verschiedenen Grössen, die auf die Kapseln aufgesetzt werden und eine gewisse Anpassung an unterschiedliche Gehörgänge erlauben.