Huawei Mate X Kein anderes Gerät dürfte heuer häufiger auf Listen mit Messe-Highlights auftauchen. Das Falthandy mit schnellem 5G-Netz war die grösste Überraschung an der Messe und ein Publikumsmagnet. Dass Huawei auch neue Laptops vorgestellt hat, konnte man da schnell einmal übersehen. Mit dem fast quadratischen, 8 Zoll grossen Oled-Bildschirm ist das Mate X Tablet und Handy in einem. Da sich der Bildschirm biegen lässt, braucht das Handy keine zusätzliche Selfie-Kamera. Das Kameramodul kann je nachdem, wie man das Handy hält und biegt, für Selbstporträts oder normale Fotos verwendet werden. Eine lustige Spielerei hat Huawei auch gezeigt. Wenn man ein Foto einer Person macht, kann sich diese unterhalb der Kamera den gewählten Ausschnitt auch anschauen. Da das Handy zusammengeklappt rundum aus Bildschirm besteht, können so Fotograf und Model sehen, was aufs Bild kommt.