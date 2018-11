«Der Gruppenzwang in der Schule kann stark sein»

Ausgerechnet Zuckerberg & Co. verbieten ihren Kindern oft elektronische Gadgets. Was sagen Sie dazu?

Die von Eltern festgelegten Regeln hängen von ihrem Erziehungsstil ab, aber auch von ihrem Wissen über die Chancen und Risiken der neuen Medien. Eltern, die eng mit der technologischen Welt des Silicon Valley verbunden sind, sehen die Welt zum Teil durch die Optik ihres Berufes und sehen möglicherweise mehr als andere Eltern negative Folgen. Aber auch einige Eltern in der Schweiz haben sehr strenge Regeln für ihre Kinder.