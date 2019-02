Huawei hat einen deutlich einfacheren und eleganteren Ansatz gewählt. Das Mate X hat einen fast quadratischen 8-Zoll-Bildschirm, der sich in der Mitte falten lässt. So wird aus dem Mini-Tablet auf den ersten Blick (in die Hand nehmen konnte man nämlich das Mate X auch nicht selbst) ein ziemlich normales, 11mm dickes 6-Zoll-Smartphone mit randlosem Bildschirm.

Das Schlaue am Huawei Design ist aber vor allem, dass es nur eine Kamera braucht. Dank dem faltbaren Bildschirm, kann man die selbe Kamera für Selfies und normale Fotos nutzen.

So gesehen setzt Huawei auf die Stärken eines faltbaren Bildschirms während Samsung dessen Nachteile mit Zusatz-Technologie kaschiert. Welches Design nun schlauer und vor allem alltagstauglicher ist, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Zumal die Software bei beiden Geräten über Erfolg oder Flop entscheiden wird.

Nichts überstürzen

Trotzdem ist es spannend, wie unterschiedlich die Ansätze der zwei Konzerne sind. Nach Jahren mit fast identischen Handy-Designs aller Hersteller ist es durchaus erfrischend, wieder etwas Mut zu neuen Designs zu sehen.