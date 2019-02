Ob das Gerät dann auch alltagstauglich ist, muss sich zeigen, aber etwas ist Samsung damit auf jeden Fall schon mal gelungen. Das Handy läutet eine neue Phase im Smartphone-Zeitalter ein: Nach fünf Jahren auf einem Entwicklungsplateau mit vielen kleinen Verbesserungen, aber ohne grosse Sprünge, werden neue Handys jetzt wieder spannend.

In diesen Bereichen darf man in den nächsten Jahren einiges erwarten:

Faltbare Bildschirme: Nach Jahren mit Prototypen und Designstudien sind bieg- und rollbare Bildschirme nun so weit, dass man sie in grossen Stückzahlen herstellen kann. Noch fehlt es allerdings an wirklich überzeugenden Geräte-Designs und vor allem an der dafür nötigen Software. Dennoch ist schon jetzt klar, dass ein Bildschirm, dessen Grösse sich den Nutzerbedürfnissen anpassen lässt, sehr viel Potenzial hat.

5G: Ähnlich wie die faltbaren Bildschirme kommt der neue Mobilfunkstandard mit grossen Versprechungen daher. Erst wird damit alles einfach ein bisschen schneller, doch in den nächsten Jahren dürfte 5G ganz neue Apps und Dienste ermöglichen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, aber schon bald nicht mehr missen wollen.

E-SIM: Zum Schrecken der Telecomkonzerne ist die E-SIM bereits in ersten Geräten (sogar den neusten iPhones) eingebaut. Sie ermöglicht es, unbürokratisch den Anbieter zu wechseln oder im Ausland einen günstigen Prepaid-Dienst zu nutzen, und das alles, ohne das friemelige SIM-Kärtchen auszutauschen. Positiver Nebeneffekt: Ohne SIM-Karte kann einem auch der entsprechende Einschub nicht mehr kaputt gehen. Bis die E-SIM auch in billigeren Geräten auftaucht, wird es noch etwas dauern, aber ihr Siegeszug wird sich nicht aufhalten lassen.

Sensoren hinter Bildschirmen: Frontfüllende Bildschirme sehen schön aus und sind im Trend. Sie stellen Hersteller aber vor ein Problem: Wo kommen Selfie-Kamera, Gesichtserkennung oder Fingerabdrucksensor hin? Manche Hersteller (etwa Apple) machen dafür oben am Handy eine Aussparung im Bildschirm. Andere Hersteller (wie demnächst Samsung) schneiden gleich ein Loch in den Bildschirm und platzieren ihre Kamera dort. Bis sich Kameras hinter dem Bildschirm verstecken lassen, wird es noch etwas dauern, aber schon jetzt kann man sehr zuverlässig den Fingerabdrucksensor hinter dem Bildschirm platzieren. Beim Huawei Mate 20 Pro hat das schon gut funktioniert. Bei neueren Handys wird es nur noch besser.