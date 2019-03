Egal, welchen Aspekt man anschaut, das S10 landet im Konkurrenzvergleich mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens auf dem Podest.

Schon in der Vergangenheit wusste Samsung immer just dann, wenn der Konzern unter Druck stand, zu beeindrucken. 2015 gelang das mit dem so futuristischen wie eleganten Galaxy S6 (Der Stöckelschuh unter den Smartphones), und vor zwei Jahren lancierte das Galaxy S8 den Trend zu Smartphones mit frontfüllenden Bildschirmen (Ein Hologramm zum Anfassen).

Sondereffort gefragt

Auch heuer ist bei Samsung ein Sondereffort gefragt. Der chinesische Konkurrent Huawei hat es sich zum Ziel gesetzt, zur weltweiten Nummer eins zu werden, und hat gerade im letzten Jahr kräftig aufgeholt.

Mit dem S10 gelingt es Samsung erneut, zu beeindrucken. Allerdings dieses Mal nicht mit neuen Funktionen oder radikalem Design, sondern mit Detailverbesserungen und vor allem mit Benutzerfreundlichkeit.

Man darf gespannt sein, ob sich dieser nutzerfreundliche, aber wenig werbewirksame Ansatz auszahlt. Zumal Huawei wohl noch diesen Monat ein Handy mit optischem 10fach-Zoom vorstellen und, mindestens was Handykameras angeht, die Konkurrenz einmal mehr übertrumpfen wird.

So gesehen, könnten Samsungs sehr willkommene, aber auch nicht besonders augenfällige Verbesserungen von einem Vorteil zum Nachteil werden. Wenig geholfen hat auch, dass Samsung das S10 an der eigenen Präsentation gleich doppelt alt hat aussehen lassen. Erst hat der Konzern das Falt-Handy Galaxy Fold gezeigt und zum Schluss noch das in vielen Belangen überlegene Galaxy S10 5G.

Details, Details, Details

Aber schauen wir uns ein paar Aspekte des Galaxy S10 – oder präziser des grösseren S10+, das uns Samsung für den Test ausgeborgt hat – etwas genauer an:

Ein Problem der Vorgängermodelle plagt leider auch das S10. Bei den Entsperr-Methoden hapert es. Der neue im Bildschirm eingebaute Ultraschall-Fingerabdrucksensor funktioniert nicht ganz so schnell und zuverlässig wie frühere Sensoren auf der Rückseite oder in Home-Knöpfen.