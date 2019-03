Profi-Trick: Wenn man am Morgen merkt, dass die eine Steckdose mit dem iPhone dran im Hotel über Nacht aus war, kann man das Handy mit vielleicht noch 20 Prozent Akku zum Frühstück mitnehmen und im Zimmer währenddessen die Akkuhülle an den Strom hängen.

In meinem Test kann die Akkuhülle ein leeres iPhone XS auf bis zu 90 Prozent laden, wenn man das leere Handy in die voll geladene Hülle steckt und dann so lange auf dem Tisch liegen lässt. Sprich: Der Akku reicht fast, um den Akku des kleinsten neuen iPhones zu verdoppeln.

Noch ein Wort zur Gummi-Hülle. Die ist zwar sehr wuchtig und macht aus dem eigentlich schlanken Handy einen richtigen Brummer. Aber sie macht das Handy auch sehr griffig. So gesehen erinnert mich die Hülle an meine Zeit mit dem iPhone 6 Plus, das ich zum Schrecken mancher Zeitgenossen mit Klebeband (ähnlich wie einen Eishockeystock) griffiger gemacht habe.

Wer in den überfüllten Messehallen mal ein E-Mail oder einen Tweet schreibt, weiss Griffigkeit zu schätzen. Ständig wird man angerempelt, und hin und wieder läuft einem auch jemand in den ausgestreckten Handy-Arm.

Nerviger Rand

Einzig nicht ganz gelungen ist der Gummirand, der über den Bildschirm reicht. Bei Apples normalen Hüllen gibt es so einen Rand nur links, rechts und oben. So kann man unten das Handy bequem per Gesten steuern.

Bei der Akkuhülle ist der Gummi-Wulst immer etwas im Weg, wenn man das Handy bedienen möchte. Nach ein paar Tagen hat man sich daran gewöhnt. Aber besonders elegant ist auch das nicht.

Noch ein paar Worte zum Preis: Zugegeben, 150 Franken sind viel Geld. Andererseits verlangt Apple für eine gewöhnliche Hülle rund 50 Franken. So gesehen fällt der Aufpreis von 100 Franken überraschend moderat aus, wenn man bedenkt, was da alles an Technik drinsteckt und wie sehr diese einem im Alltag hilft.

Aktuell gibt es die Akkuhülle nur für die neusten drei iPhone-Modelle. Ob die Hüllen auch für die für September erwarteten neuen iPhones noch passen, wird sich zeigen.

Fazit: Die Akkuhülle fürs iPhone gewinnt keine Designpreise, aber sie ist unglaublich praktisch, sodass man ihr alle Unzulänglichkeiten sofort verzeiht. Wäre ein minimal dickeres iPhone mit mehr Akku, die schönere und bessere Lösung? Unbestritten. Dürfte man mehr Ausdauer zu dem hohen Preis eines iPhones nicht sowieso schon erwarten? Na klar! Die Konkurrenz kann es ja auch. Aber Apple ist nun mal Apple und die Akkuhülle der beste Kompromiss. Bis der Wunderakku kommt. Irgendwann.