Die Spekulationen sind alt. Sehr alt.

Richtig Schwung bekamen sie 2016 als der Apple-Chef Tim Cook in einem Interview sagte: «Es ist unglaublich, was man alles mit einem Stift auf einem iPad oder einem iPhone machen kann.»

In der Folge überboten sich Apple-Blogs mit Spekulationen, dass das iPhone 7 als eine Neuerung den Apple-Stift nutzen könnte. Daraus wurde bekanntlich nichts.

Neue Gerüchte-Welle

Seither tauchen entsprechende Spekulationen zwar immer mal wieder auf, aber so richtig in Fahrt kamen sie erst gestern wieder.

Der Grund: Taiwanische Analysten , die sich mit Apple-Zulieferern auskennen, gehen in ihrer Vorschau davon aus, dass die teureren zwei der drei erwarteten iPhones (Was der Tech-Herbst bringt) nicht nur mit dem Finger, sondern auch mit einem Stift bedient werden könnten.

Samsungs Note-Handys allen voran haben seit ihrer Lancierung 2011 einen Stift dabei. Glaubt man den Samsung-Managern, ist der ein wichtiges Kaufargument. Apple andererseits machte schon 2007 deutlich, dass ein Handy keinen Stift braucht.

Kommt nun über 10 Jahre später die Kehrtwende? Voraussichtlich in der zweiten Septemberwoche dürfte Apple die neuen iPhones vorstellen. Dann wissen wir mehr.

Doch was halten Sie schon jetzt von der Idee. Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren oder in dieser Umfrage:

Umfrage Braucht das iPhone einen Stift? Ja, ich würde gerne von Hand Notizen schreiben oder zeichnen.

Nein, mir reichen meine Finger völlig.

Abstimmen Ja, ich würde gerne von Hand Notizen schreiben oder zeichnen. 61.0% Nein, mir reichen meine Finger völlig. 39.0% 123 Stimmen Ja, ich würde gerne von Hand Notizen schreiben oder zeichnen. 61.0% Nein, mir reichen meine Finger völlig. 39.0% 123 Stimmen



(Bernerzeitung.ch/Newsnet)