Baltimore steht still – wegen einer uralten Windows-Sicherheitslücke

Seit drei Wochen geht in den Behörden der US-Stadt Baltimore fast gar nichts mehr. Grundstückverkäufe werden nicht abgewickelt, keine Wasserrechnungen verschickt und selbst das Gesundheitswesen funktioniert nur noch eingeschränkt. Grund ist ein Cyberangriff, der am schon am 7. Mai stattgefunden hat. Unbekannte Cyberkriminelle haben um die 10'000 Computer in Ämtern und städtischen Diensten mit «Robin Hood» infiziert. Damit sich die Schadsoftware nicht weiterverbreitet, wurden diverse Systeme heruntergefahren. «Robin Hood» ist ein Verschlüsselungstrojaner, der den Zugang zu den Computern blockiert. Was das Ziel des Angriffs ist, wurde schnell klar: «Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen Geld», schrieben sie: Total 13 Bitcoins, was nach dem aktuellen Stand der Cyberwährung etwa gut 114'000 Franken entspricht. Der erst vor kurzem eingesetzte Bürgermeister hat jedoch nicht die Absicht, das Lösegeld zu bezahlen. Denn Zahlungen machen solche Erpressungen nur umso attraktiver. Ausserdem gibt es keine Garantie, dass die Verbrecher ihr Wort halten und die befallenen Computer freigeben. Im Gegenteil: Gemäss «Forbes» erhalten nur etwa 19 Prozent der zahlungsbereiten Opfer ihre Daten zurück.