Terror-Video: Plattformen kommen mit Löschen nicht nach

Nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag im neuseeländischen Christchurch reagiert Facebook auf internationale Kritik. In dem sozialen Netzwerk war ein Video des Täters zu sehen gewesen, der seine Tat unter anderem mit einer Helmkamera filmte und live übertrug. Wie Facebook jetzt in einer Pressemitteilung schreibt, wurde das originale Video nur rund 4000 Mal angeschaut, bevor es aus dem sozialen Medium entfernt wurde. In Kopien wurde es aber millionenfach weiterverbreitet.