Doch das Abomodell ist nicht der einzige Unterschied zu anderen WLAN-Routern: Statt einem oder zwei bis drei WLAN-Boxen (wie es bei sogenannten Mesh-Routern wie dem Google Wifi üblich ist), kauft man sich eine Schachtel mit bis zu sechs oder gar mehr kleinen Pods, die man in der ganzen Wohnung in die Steckdose steckt. Einzig einen davon muss man per LAN-Kabel mit dem Modem verbinden.

Wer will so was?

Das Konzept mit den vielen kleinen Pods klang spannend, aber das Abomodell machte mich stutzig. Wer will denn so was, fragte ich mich. Wer schnelles Internet ohne Kompromisse möchte, kennt sich in der Regel mit Technik aus und kann das alles selbst optimieren. Ein Abo und einen Cloud-Dienst, der im schlimmsten Fall noch ein Datenschutzrisiko darstellt, brauchen Speed-Fans und Netzwerkprofis doch nicht.

Also etwas für den Durchschnittshaushalt? Doch da reicht in der Regel ein normaler Router völlig, und zur Not helfen ein paar Tricks. In meinem Gedankenspiel blieben zum Schluss nur reiche und faule Villenbesitzer übrig. So ziemlich das Gegenteil von mir. Aber die Neugierde war geweckt, und ich liess mir eine Schachtel mit Plume-Pods nach Hause liefern.

Kaum ausgepackt, läufts schon

Die Installation verlief dank der äusserst intuitiven App kinderleicht. Man musste nur einen Pod ans Internet anschliessen und die anderen in der Wohnung verteilen. Zu meinem Glück ist unser Haus zwar uralt, aber die Wohnung wurde kürzlich saniert. So haben wir mehr als genug Steckdosen. Wer jetzt schon zu wenig hat, wird an Plume kaum Freude haben, da jeder Pod mindestens eine Steckdose belegt und je nachdem eine zweite blockiert.

Ja, und dann läuft es einfach. WLAN in jedem Raum und rasend schnell. Nur einmal sah ich in den drei Monaten einen Tempoabfall. Ob es an Sunrise oder an Plume lag, liess sich nicht feststellen. Aber nach einem Neustart tauchte das Problem nie wieder auf.