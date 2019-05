Sinnvolle – und fragwürdige – Neuerungen bei Gmail

Googles Maildienst feierte den 15. Geburtstag – mit einem Blogpost, etwas Eigenlob und ein paar neuen Funktionen. Der Geburtstag war zwar schon am ersten April, doch die Neuerungen haben es erst jetzt bis nach Europa geschafft. Wie Google auf Anfrage erklärt, werden Feature-Updates nicht in allen Welt- und Sprachregionen gleichzeitig aufgeschaltet, sondern nach und nach über den ganzen Globus verteilt. Was zur Folge hat, dass wir hierzulande erst einmal vergeblich nach den gross angekündigten Verbesserungen suchen.