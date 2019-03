Am Dienstag will das EU-Parlament über die Reform des Urheberrechts entscheiden. Sie soll die Rechte von Autoren und Kreativen stärken. Kritiker fürchten Zensur. Kurz vor der Abstimmung machen Zehntausende dagegen mobil.

Aus Protest gegen die geplante Reform des EU-Urheberrechts sind Zehntausende vorwiegend junge Menschen auf die Strasse gegangen. Drei Tage vor der entscheidenden Abstimmung im EU-Parlament verlangten sie vor allem die Streichung des Artikels 13.

Danach sollen Plattformen wie YouTube künftig schon beim Hochladen prüfen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Kritiker befürchten, dass dies nur über automatisierte Filter möglich ist, was einer Zensur gleichkommen könnte.

Kundgebung in Zürich

Dagegen gab es am Samstag europaweit Proteste in zahlreichen Ländern. In Zürich demonstrierten mehr als tausend Personen gegen die Urheberrechtsreform in der EU und in der Schweiz, wie die Organisation Digitale Gesellschaft mitteilte.

Der Ständerat will die Entwicklung in der EU abwarten, bevor er über die Revision des Urheberrechts entscheidet. Er hat vor zwei Wochen entschieden, die Vorlage an seine Kommission zurückzuweisen.

Die mit Abstand grössten Proteste fanden am Samstag in Deutschland statt. Allein in München gingen nach Angaben der Polizei rund 40'000 Menschen unter dem Motto «Rette Dein Internet» auf die Strasse, die Veranstalter sprachen von mehr als 50'000. «Macht unser Internet nicht kaputt» und «Das Internet bleibt wie es ist», hiess es auf den Plakaten.