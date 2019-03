Jetzt kommt das Netflix für Gamer

Es geht noch weiter: Die Variante «Crowd Play» soll dafür sorgen, dass Leute, die zum Beispiel den Livestream eines berühmten Videospielers gucken, über eine Einladung an dessen Spielrunde teilnehmen können; oder sie können das Spiel eines Freundes fortsetzen, wenn der ihnen den Link zum Spielstand schickt. Das Unternehmen feilt seit Jahren an diesem Dienst und hat die Gerüchte durch Anwerbungen namhafter Videospiel-Manager wie Jade Raymond oder Phil Harrison (Microsoft) angeheizt. Verblüffend ist, wie schnell der Dienst verfügbar sein soll – und wie reibungslos er bei den Präsentation funktioniert.

Der Ansatz von Microsoft ist ähnlich. Auf der Computerspielmesse E3 im Juni in Los Angeles soll der Streamingservice als Erweiterung des Spiele-Abonnements «Game Pass» offiziell vorgestellt werden und noch in diesem Jahr in einer Testversion verfügbar sein. «Wir werden keine zwei Milliarden Konsolen verkaufen. Es gibt weltweit zahlreiche Märkte, in denen eine Konsole nicht zum Lifestyle gehört», sagte Microsoft-Spielchef Phil Spencer: «Wir wollen unseren Abo-Service möglichst auf jedes Gerät bringen. Jeder Mensch auf der Welt soll so spielen, wie er das gerne möchte.»

Die Karten auf den Tisch gelegt

Das führt zur Frage, welche Geschäftsmodelle die Streamingservices ermöglichen dürften. Vorstellbar sind Abonnements wie bei Netflix oder Amazon, aber auch Gratis-Spiele, die über Mikrotransaktionen innerhalb der Spiele wie besondere Kleidung, Tänze oder auch Hilfe bei einzelnen Levels refinanziert werden. Und es führt zur Frage, ob das denn alles wirklich so reibungslos funktionieren wird wie bei den Präsentationen von Microsoft in Seattle und von Google in San Francisco mit Daten-Knotenpunkten gleich um die Ecke. Präsentationen sind nun mal darauf ausgelegt, dass alles funktioniert. Abseits strahlender Bühnen sieht es selbst nach der Ankunft der Mobilfunktechnik 5G nicht überall nach reibungslosem Ablauf aus – gerade Deutschland gilt derzeit als Funkloch-Republik.

Es dürfte noch ein bisschen dauern, bis die Streamingplattformen tatsächlich in hoher Qualität und ohne Störungen funktionieren werden. Allerdings: Die Giganten Microsoft und Google haben nun ihre Karten recht offen auf den Tisch gelegt, andere dürften mit eigenen Plattformen wie etwa Geforce Now (Nvidia) und Playstation Now (Sony, möglicherweise über eine Cloud-Kooperation mit Amazon) folgen.

Der Krieg der Konsolen dürfte bald vorbei sein, der Kampf der Streaming-Plattformen hat gerade begonnen, und für die Leute, die bald selbst einen Controller mit montiertem Smartphone in ihren Händen halten sollen, ist das erst einmal eine gute Nachricht: Wenn die Hersteller von Spielen künftig um vier Milliarden potenzielle Kunden kämpfen, dann dürfte das, wie zuletzt bei der Disruption der TV-Branche durch Streamingportale, zu einem Anstieg von Quantität und Qualität führen.