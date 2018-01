Google mischt den Hörbuch-Markt auf

Audible und die Alternativen

Wo es im Netz günstig und komfortabel Hörbücher und Hörspiele gibt.

Audible.de/Audible.ch

Ein grosses Sortiment, viele Eigenproduktionen, günstige Bezugsmöglichkeiten über das Abo (9,95 Euro bzw. 14.95 US-Dollar bei Audible.com) und eine grosse Community zeichnen den Marktführer aus. Für Smartphones gibt es eine App, mit der sich die gekauften Bücher direkt herunterladen lassen.

Der grösste Nachteil ist Audibles Audioformat. Der Anbieter verwendet einen Kopierschutz, was die Nutzung der Dateien einschränkt und insbesondere die digitale Archivierung erschwert. Der einzige legale Weg, den Kopierschutz zu entfernen, führt über das Brennen von (virtuellen) CDs über iTunes. Ein weiterer Nachteil sind die separaten Stores mit unterschiedlichen Sortimenten für die Sprachregionen.



Orellfuessli.ch

Der Hörbuch-Spartarif kostet 12.90 Franken pro Monat. Dafür gibt es ein Hörbuch pro Monat, unabhängig vom regulären Preis. Die Bücher werden als MP3- Dateien angeboten und enthalten keinen Kopierschutz. Das ermöglicht den Konsum mit beliebigen Geräten und erlaubt auch die Archivierung. Für das Hören mit dem Smartphone bietet sich die Tolino-App (an, die die gekauften Bücher automatisch synchronisiert.



Bookbeat.com

Dieser Dienst bietet Hörbücher zur Flatrate an. Der reguläre Preis beträgt 14,90 Euro pro Monat. Er hat deutsche Hörbücher im Sortiment. Bislang ist eine in Deutschland ausgestellte Kreditkarte für die Nutzung notwendig. Ein Markteintritt in der Schweiz wird zurzeit geprüft, ist aber noch nicht spruchreif.



Spotify und Apple Music

Auch die Musikstreamingdienste haben ein (übersichtliches) Angebot von Hörbüchern und Hörspielen im Angebot, die wie Musik über die jeweiligen Apps konsumiert werden können.



Audiobooks.com

Für 14.95 US-Dollar pro Monat erhält man jeweils den «Credit» für ein Buch. Der Dienst wird international angeboten. Das Buchsortiment variiert allerdings pro Land. (schü.)