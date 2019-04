Der Pflanzensensor von Xiaomi im Test

Ja, und diese Daten werden nun täglich erfasst. Bei unserem Ficus sind die Messwerte durchs Band in Ordnung. Einzig beim Licht sieht es nicht immer ideal aus. Das liegt aber wohl eher am Wetter und vor allem daran, dass der Topf, wo der Sensor ja drin steckt, viel weniger Licht abbekommt als die höher gelegenen Blätter.

Die Crux mit dem Sensor

Auf jeden Fall hat unser per Hightech überwachter Ficus seine Winterkrise überstanden und macht wieder einen besseren Eindruck. Dafür ist uns just in der Testperiode eine andere Zimmerpflanze unerwartet verstorben.

Das zeigt dann auch die Crux mit dem Pflanzensensor. Einerseits müsste man eine ganze Armee davon haben, um alle Pflanzen zu überwachen. Was bei 45 Franken das Stück schnell ins Geld geht. Andererseits reicht es schon, wenn man den Sensor einmal kurz in den Topf steckt, um die wichtigsten Messwerte zu erfahren. Denn so viel verändert sich da ja auch wieder nicht.

Und ganz ehrlich, wenn man seine Pflanzen etwas im Auge hat, einen guten Giessrhythmus einhält, kommt man gut ohne einen solchen Sensor aus.

Fazit: Der Flower Care von Xiaomi ist eine lustige Spielerei (und ein gutes Geschenk) für Pflanzen- und Technikfreunde. Aber mit einem halbwegs grünen Daumen gehts weiterhin auch ohne Hightech.