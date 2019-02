Ein Kompromiss wurde Anfang Februar gefunden, als Frankreich und Deutschland sich auf eine Auslegung des Artikels 13 einigen konnten. Der Artikel wurde um folgende Ausnahme erweitert: Bestimmte Unternehmen geniessen eine Art Welpenschutz und müssen keine Uploadfilter installieren. Diese Dienstleister müssen alle drei der folgenden Punkte erfüllen:

Ihre Plattform ist weniger als drei Jahre öffentlich zugänglich;

Der jährliche Umsatz beträgt weniger als zehn Millionen Euro (rund 11,355 Millionen Franken);

Die Website hat weniger als fünf Millionen Besucher (unique visitors) im Monat.

Diese Ausnahmeklausel soll vermutlich der Kritik an Artikel 13 gegensteuern, dass er Innovation behindere. Für viele Unternehmen dürfte es allerdings schwer sein, diese Kriterien zu erfüllen.

Darüber hinaus müssen Plattformbetreiber, die die Kriterien erfüllen, immer noch aufzeigen können, dass sie ihr Bestmöglichstes getan haben, um ein Hochladen geschützter Inhalte zu verhindern.

Julia Reda, deutsche EU-Abgeordnete der Piratenpartei und eine der prominentesten Kritikerinnen der Urheberrechtsreform, sieht im deutsch-französischen Kompromiss eine Verschlimmbesserung des Artikels 13.

Der Kompromiss hat am vergangenen Mittwoch die Blockade vom Januar gelöst – das Europäische Parlament, der Rat der EU und die EU-Kommission haben sich auf die Urheberrechtsvorlage geeinigt.

Wie geht es jetzt weiter?

Jetzt müssen der EU-Ministerrat und das Europäische Parlament über den Reform-Entwurf abstimmen. Im Rat scheint eine Annahme wahrscheinlich, vor allem, nachdem sich die beiden grossen Mitgliedernationen Frankreich und Deutschland einigen konnten. Die Gegner setzen deshalb auf das EU-Parlament, das entweder Ende März oder im April abstimmen wird. Hier ist noch alles möglich: Die Abgeordneten können das Gesetz durchwinken oder versenken, oder aber es zur weiteren Überarbeitung zurücksenden.

Was stört die Gegner von Artikel 13 eigentlich?

Dass geistiges Eigentum und kreative Leistungen schützenswert sind, werden wohl die wenigsten (bis auf einige radikale Copyright-Gegner vielleicht) bestreiten. Doch vieles dessen, was die Netzkultur ausmacht, baut streng genommen auf Verstösse gegen Urheberrecht: Memes zum Beispiel setzen sich in der Regel aus im Netz schon vorhandenem Bild- oder Videomaterial zusammen. Wer ein Meme erstellt, remixt quasi originale Inhalte, an denen er oder sie kein Recht besitzt. Hier geht es natürlich nicht darum, einem Unternehmen oder einem kreativen Kopf einen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen – dies passiert in der Regel auch nicht.