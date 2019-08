Die Kreditkarte der Visionäre

Nein, die Apple Card ist ein minimalistisches Kunstwerk aus Titan, kein schlichtes Mittel zur Zahlung. Es ist ein Objekt kultischer Anbetung, Material gewordener Spätkapitalismus. Denken Sie: Der Monolith aus «2001: Odyssee im Weltraum».

Entsprechend will es auch gepflegt werden. Es verlangt nach einer zweistufigen Reinigung, zuerst – und ich zitiere hier direkt aus dem Apple-Hauptquartier – mit einem weichen, leicht feuchten, flusenfreien Tuch, ganz zart, bitte; dann nehme man für die zweite Stufe ein Mikrofasertuch, befeuchte es mit Isopropylalkohol und streichle die Karte liebevoll sauber. Schnödes Spülmittel ist keine Option, das sollte sich von selbst verstehen.

Die Aufbewahrung dieser neuartigen Übermutter allen Plastikgeldes bedarf selbstverständlich besonderer Vorkehrung: Ihr altes, speckiges Lederportemonnaie ist der Apple Card ebenso unwürdig wie Ihre schlabbrige, ausgewaschene Jeans. Nur der Pöbel trägt seine niederen Zahlungselemente so mit sich herum. Die aufwendig beschichtete Titanscheibe will nicht einmal in deren Nähe gebracht werden – nicht auszudenken, sollte sie sich verfärben. Das ist jetzt zwar nur lose paraphrasiert, aber so ähnlich liess es die Firma in dieser Woche tatsächlich verlauten. (Eine Ironie der Geschichte: Apple-Gründer Steve Jobs, Gott hab ihn selig, war notorischer Jeans-Träger.)

Sie sehen das «bigger picture» nicht

Wenn Sie nun denken: «Ja, jetzt sind sie aber endgültig übergeschnappt da in Cupertino!», dann haben Sie vielleicht recht. Oder aber Sie sehen das «bigger picture» einfach nicht. Oder zumindest nicht so wie die Visionäre, die schon das Musikhören, das Telefonieren, das Computern und das Auf-die-Uhr-Schauen von der einfachen Tätigkeit in ein Event revolutioniert haben.

Denn natürlich ist Apple genial darin, durch scheinbare Designfehler dort Bedürfnisse zu schaffen, wo vorher keine waren. Denken Sie nur an den Kappes mit der fehlenden Kopfhörerbuchse ab dem iPhone 7, die einen Markt für Adapter kreierte. Das war nur ein Testballon, glauben Sie mir. Denn Apple hat ein Problem: Der Markt mit Smartphones, Tablets, Uhren ist irgendwann gesättigt, und was dann? Dann gilt es, neue Märkte zu erobern.