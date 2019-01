Der Begriff Doxing war den meisten von uns bis vor kurzem nicht geläufig. Doch nach dem grossen Fall von Datenmissbrauch von Anfang Jahr müssen wir ihn wohl oder übel in unser Vokabular aufnehmen. In Deutschland wurden sensible Informationen von Politikern, Musikern, Promis, Youtubern und Journalisten gesammelt und via Twitter veröffentlicht. Es gelangten Wohn- und Mail-Adressen und Handynummern, Bankdaten, Chats, Ausweisdokumente, Briefe und Fotos an die Öffentlichkeit.