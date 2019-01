Big Data im dritten Reich

Andreas Eschbach: «NSA – Nationales Sicherheits-Amt», Lübbe, 2018, 800 Seiten, 35.90 Fr.

Was passiert, wenn ein Unrechtsstaat auf moderne Informationstechnologie zurückgreifen kann? Diese Frage beschäftigt Andreas Eschbach in seinem jüngsten Buch «NSA». Die Nationalsozialisten herrschen über ein Volk, das fleissig Komputer (mit K geschrieben) und mobile Telefone benutzt, per Weltnetz kommuniziert und Termine und Tagebücher in Datensilos speichert.