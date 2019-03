Doch durchgesetzt hat sich die neue Technik bei weitem nicht so schnell wie erhofft. Nur bei Smartphones haben nun nahezu alle höherwertigen Geräte die neue Buchse. Bei Laptops kommt die Sache erst allmählich in Fahrt, doch es gibt auch viel Verdruss bei den tragbaren Computern. Das Hauptproblem ist, dass USB-C als eine Art Allheilmittel beworben wird – sowie es schon der Name Universal Serial Bus verspricht, der das Universelle betont.

Nun erlaubt ja der Standard – der derzeit aktuellste heisst 3.2 – mittlerweile tatsächlich so gut wie alles. Nicht nur lassen sich Daten rasend schnell auf Festplatten übertragen oder auf den Computer spielen. Laptops können mittels der Buchse auch andere Geräte laden und darüber selber aufgeladen werden. Doch das gilt vor allem in der Theorie. In der Praxis verleihen die Hersteller meist nur einer der verbauten Buchsen diese Fähigkeit. Gleiches gilt für die Übertragung von Bild und Ton – im Prinzip alles möglich, aber nicht an jeder Buchse klappt alles. Problematisch ist: Auch die Kabel können schuld daran sein, wenn etwas nicht so funktioniert wie vom Nutzer erwartet. Und – noch schlimmer: Schlecht konstruierte Strippen oder Ladegeräte können einen Computer im schlimmsten Fall sogar zerstören.

Dem USB Implementers Forum (USB-IF), einem Zusammenschluss wichtiger Hersteller, das die Standards festlegt, ist das natürlich bekannt. Die Suche «USB-C is a mess» (USB-C ist ein Schlamassel) bei Google fördert unzählige Ergebnisse zutage, und das schon seit einigen Jahren. Warum klappt das also nicht?

Das USB-IF rät den Herstellern, alle Buchsen mit denselben Fähigkeiten zu versehen – das wäre in der Tat die am wenigsten verwirrende Variante für die Nutzer. Doch das ist nicht nur technisch ziemlich kompliziert, sondern auch teuer. Da etwa bei Laptops die Margen ohnehin sehr gering sind, können sich die Hersteller das schlicht nicht erlauben. Die Hoffnung ist, dass elektronische Bausteine entwickelt werden, die alle diese Fähigkeiten auf einem Chip integrieren und in Massen produziert die Misere lindern können.

Doch das löst noch nicht das Problem mit Zubehör. Vorsicht ist geboten bei Zubehörgeräten, die sich nicht an die Spezifikationen halten. Vor allem bei Billigware aus Fernost ist das oft der Fall. Das USB-IF erarbeitet unter anderem deshalb auch ein Sicherheits-Protokoll, das überprüft, ob etwa ein Ladegerät wirklich tut, was es soll und was es vorgibt zu tun. Wenn ein USB-Gerät mit einem Anschluss verbunden wird, tauschen beide Informationen darüber aus, um welches Gerät es sich handelt. Die Informationen, die das Ladegerät und das zu ladende Gerät austauschen, sollen künftig verschlüsselt sein und so nicht gefälscht werden können, verspricht das USB-IF.