16-Jähriger hackt Apple

Um in die Systeme grosser Tech-Firmen einzubrechen, reicht manchmal eine Mischung aus Ehrgeiz und Geschick. Wie im Fall eines 16-Jährigen aus Melbourne: Der Schüler sei über den Zeitraum von einem Jahr mehrfach in das interne Netzwerk von Apple eingedrungen, berichtet heute die australische Zeitung The Age.

Der Teenager habe etwa 90 Gigabyte sensibler Dateien heruntergeladen. Während seiner Hacks habe er geschickt versucht, seine Identität zu verschleiern. Irgendwann habe Apple den Hack bemerkt und sich an das FBI gewandt. Bei einer Hausdurchsuchung seien unter anderem zwei Apple-Laptops sichergestellt worden, deren Seriennummern zu den Angriffen passten.

Der junge Hacker sagt, er sei grosser Apple-Fan

Auf den Geräten seien diverse sensible Dateien und Anleitungen zum Hacken gefunden worden, gespeichert in einem Ordner mit dem Titel «hacky hack hack». Der Junge habe auch Zugriff auf sogenannte «authorisierte Schlüssel» gehabt, mit denen er auf einzelne Kundenkonten zugreifen konnte. Diese Schlüssel gelten eigentlich als besonders sicher. Apple gilt als einer der IT-Konzerne mit den besten digitalen Abwehrmechanismen.

Der Teenager habe unter anderem per Whatsapp vor anderen damit angegeben. Vor einem Kinder- und Jugendgericht gab er nun alle Vorwürfe zu. Sein Rechtsanwalt teilte mit, der Junge sei grosser Fan des Konzerns und habe davon geträumt, eines Tages für Apple zu arbeiten. (SZ.de/vd/jab)