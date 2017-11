Sicherheitslücke auf Macs

Apple will einen Fehler in seinem Betriebssystem für Mac-Computer ausbessern, durch den der Passwort-Schutz ausgehebelt werden kann. Ein Computer-Experte hatte eine Lücke im System entdeckt.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple? — Lemi Orhan Ergin (@lemiorhan) 28. November 2017

Er wies den Konzern am Dienstag per Twitter daraufhin, dass sich jeder mit einem sogenannten Root-Account in die Computer einloggen könne.

Ein Video zeigt, wie das geht.

Dazu reiche es an Rechnern mit dem MacOS-System High Sierra aus, den Benutzernamen «root» zu wählen, kein Passwort einzugeben und mehrfach den Login-Knopf zu drücken.

«Wir gehen das Problem an»

«Wir arbeiten an einem Software-Update, um das Problem anzugehen», erklärte Apple dazu in einer Stellungnahme. In der Zwischenzeit empfahl der Konzern den Nutzern, ein Passwort für den Root-Account zu setzen. Über den Zugriff kann man System-Einstellungen verändern – so könnte über ihn zum Beispiel eine schützende Firewall deaktiviert werden.

Imagine a locked door, but if you just keep trying the handle, it says "oh well" and lets you in without a key. https://t.co/KBW4qntMdA — Edward Snowden (@Snowden) 28. November 2017

Ein Fehler dieser Art ist ein blaues Auge für Apple, denn der Konzern wirbt mit einem besonderen Augenmerk auf Datenschutz und Sicherheit auf seinen Geräten. Zunächst blieb unklar, wie es zu der Sicherheitslücke kommen konnte. (chk/sda)