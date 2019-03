Und fürs Militär. Microsoft hat Ende November 2018 einen Vertrag über 480 Millionen US-Dollar mit dem US-Militär an Land gezogen. Die Armee will die Brille für Kampfeinsätze und fürs Training. Schon bevor Microsoft die Offerte unterbreitet hatte, kam aus der Belegschaft Kritik: Viele Microsoft-Mitarbeiter wollen nicht, dass ihre Arbeit für Kriegszwecke genutzt wird.

Microsoft-Chef Satya Nadella hatte in einem Interview mit CNN widersprochen: Es entspreche den Prinzipien des Unternehmens, demokratisch gewählte Institutionen zu unterstützen, die unsere Freiheit beschützen.

On behalf of workers at Microsoft, we're releasing an open letter to Brad Smith and Satya Nadella, demanding for the cancelation of the IVAS contract with a call for stricter ethical guidelines.If you're a Microsoft employee you can sign at: https://t.co/958AhvIHO5pic.twitter.com/uUZ5P4FJ7X

— Microsoft Workers 4 Good (@MsWorkers4) 22. Februar 2019