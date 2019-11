Mit Software-Streaming teure Hardware sparen

In einem Video zeigt Google, wie der neue Gaming-Dienst funktioniert.

Der Suchmaschinenkonzern will mit ihm Milliarden von Menschen zum Videospielen bringen. Im Sommer hatte Google-Manager Jack Buser an der Spielemesse Gamescom gesagt, wenn «wir nur 100 oder 200 Millionen Menschen erreichen, haben wir etwas falsch gemacht». Stadia ist seit Montag in 14 Ländern erhältlich, nicht jedoch in der Schweiz.

Spiele à discrétion

Sunrise kooperiert für seine Game Cloud mit dem Pariser Unternehmen Gamestream, das die Infrastruktur bereitstellt. Der Clou bei Sunrise ist, dass der Nutzer für die Abonnementsgebühr von 9.90 Franken pro Monat (die ersten drei Monate sind gratis) alle Spiele aus dem Katalog nutzen kann. Er umfasst bislang rund 50 teils auch etwas ältere Titel. Google Stadia geht mit 22 Titeln an den Start und kostet 10 Franken im Monat. Die meisten Titel müssen separat erworben werden. Eine Flatrate gibt es nicht.

Bei Sunrise ist die Game Cloud auch ein Promotionsvehikel für 5G. Um sie zu nutzen, braucht man entweder ein Smartphone oder einen Router für die neueste Mobilfunkgeneration. Eine der Stärken von 5G ist die niedrige Latenzzeit des Netzwerks, was Datenübertragungen mit sehr kurzen Verzögerungen möglich macht. Das wiederum ist eine entscheidende Voraussetzung für flüssiges Spielen.

Bereits 2003 lanciert

Die Idee des Game-Streamings ist nicht neu. Die Gründer des kalifornischen Unternehmen On Live hatten schon 2003 die Idee, Software via Internet zu streamen. Nebst dem Gameangebot konnte man auch Zugang zu einem virtuellen Windows-PC mieten. Das hat dem Unternehmen 2012 böse Post von Microsoft eingetragen: Der Konzern drohte mit einer Klage, weil das Streaming die Nutzungsbestimmungen von Windows 7 verletze. On Live wechselte daraufhin zur Serverversion von Windows, die gestreamt werden durfte.