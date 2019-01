Am Anfang stand der Sex. Genauer: die Pornografie. Ende des Jahres 2017 tauchte im Onlineforum Reddit.com eine Bedienungsanleitung zur Herstellung von gefälschten Videos auf. Verfasst wurde die Anleitung von einem anonymen Nutzer namens Deepfakes. Sie stützte sich auf Techniken der künstlichen Intelligenz und war so einfach gestaltet, dass selbst Laien damit in der Lage waren, das Gesicht ihrer Lieblingsberühmtheit in ein beliebiges Onlinevideo zu pflanzen.