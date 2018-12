So funktioniert die Gefühlsanalyse per Computer

Gefühle zu überspielen, ist schwierig. Denn wir Menschen nehmen noch so feine Regungen in der Mimik und Gestik unserer Gegenüber wahr, und wir hören zahlreiche Zwischentöne. Computer können das zwar noch nicht so gut wie sensible Menschen. Dafür kommen sie mit riesigen Datenmengen zurecht. «Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten in der Gefühlsanalyse», sagt Olga Perepelkina, Forschungsleiterin des Jungunternehmens Neurodata Lab.