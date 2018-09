Diese Apps bringen Ordnung ins Familienchaos

«Ich führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen», erklärt die junge Mutter und Hausfrau im Werbe­spot einer Haushaltsgerätefirma. Der Spruch ist wohl nicht zuletzt deshalb zum geflügelten Wort geworden, weil sich die meisten Eltern in dem selbstbewussten Jobbeschrieb wiedererkennen. Denn mit Terminplanung, Besprechungen, Arbeits­kontrolle und anderen verantwortungs­vollen Führungsfunktionen sehen ihre Aufgaben in der Familie nicht viel anders aus als die eines Managers in einem Unternehmen.

Es ist deshalb nur konsequent, dass es auch für die Familienmanagerinnen und Familienmanager elektronische Unter­stützung in Form von Apps für Handy und Tablet gibt, die ihnen helfen, das Le­ben mit Kindern zu organisieren und im alltäglichen Familienchaos den Überblick zu behalten. Dass dies offensichtlich auf ein Bedürfnis trifft, zeigt die wachsende Zahl an Planungs- und Verwaltungspro­grammen für Eltern, die vom einfachen Terminkalender über Einkaufslisten bis zu Suchhilfen für Spielplätze reichen.

Die Spreu vom Weizen trennen

Dass sich unter den vielen Apps auch manch seltsame Idee findet, mag niemand überraschen. So wird etwa die App Run­Pee (kostenlos für iOS und Android) als besonders nützlich für Schwangere und Kinder beworben, die einen Druck auf die Blase nicht so leicht aussitzen können. Die App informiert, wann bei einem Kinofilm der beste Moment ist, das stille Örtchen aufzusuchen. Doch damit nicht genug: Sie gibt zudem eine Zusammenfassung der verpassten Szenen.

Noch recht jung sind interaktive Erzie­hungsprogramme wie Muse, die Eltern helfen wollen, dass ihre Kinder gesund bleiben, glücklich und erfolgreich werden. Damit die dahinter arbeitende künstliche Intelligenz den Charakter und das Wissen eines Kindes einschätzen kann, müssen sie die Erzieher mit Informationen über sein Verhalten inklusive Zeichnungen und Tonaufnahmen füttern. Ob die Eltern bereit sind, solche persönlichen Daten an die Entwickler zu schicken, müssen sie selbst entscheiden.

Eine dritte Kategorie von Familien-Apps, die man nicht vorbehaltlos empfeh­len kann, sind Ortungssysteme. Diese Überwachungs-Apps erfassen die Bewe­gung des Nachwuchses und sollen den Eltern dadurch Sicherheit bieten, sind aber bei Experten umstritten.

Im Folgenden werden nur Programme für das Familienmanagement vorgestellt, deren Einsatz unbedenklich ist und die eine wirkliche Hilfe im Alltag bieten kön­nen. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass man bei nahezu allen Apps sei­ne persönlichen Daten preisgibt, die unter Umständen an Werbe- und Servicepart­ner weitergegeben werden. Eine der weni­gen Ausnahmen ist Fruux, eine Kalender-App, die komplett auf die Datenerhebung verzichtet. Eigentlich ist es eine professionelle Soft­ware für Unternehmen. Aber Familien sind ja schliesslich nichts anderes als klei­ne Unternehmen.

15 sinnvolle Apps für Familien



Spielplätze

Der Name verrät es schon: Apps für die Spielplatz-Ortung zeigen, wo Eltern einen kleinen Vergnügungspark für die Kleinen finden. Das ist bei Spielplatz­treff (kostenlos für iOS und Android und wie fast alle Gra­tis-Apps mit Werbung) oder SpielplatzApp (nur für iOS) aber nicht alles. Bewertungen anderer Eltern zeigen, in welchem Zustand sich der Spielplatz befindet, und geben viele nützliche Hinweise. So erfährt man etwa, ob es Schatten spendende Bäume oder in der Nähe ein Café gibt. Leider fin­den sich in der Schweiz nur wenige Ein­träge, hier ist noch Mitmachen gefragt.

Einkauf

Bring! (kostenlos für iOS, An­droid und Web) ist die elektroni­sche Version des Einkaufszettels, den dank Vernetzung und Handy alle ­Familienmitglieder ständig dabei haben. Jeder kann die Liste jederzeit mit einem Produkt aus einem Katalog ergänzen und bei passender Gelegenheit damit einkau­fen gehen. Eine Rezeptsammlung erleich­tert die Menüplanung, die für ein Gericht nötigen Zutaten werden automatisch in die Einkaufsliste übertragen. Wer will, kann sich alles schliesslich von einem ­Online-Versand bringen lassen. Bring! ist einfach zu handhaben und übersichtlich, nervt aber mit Werbemails für den an­geschlossenen Shop.

Ebenfalls eine Einkaufsliste für alle kann man in Famanice (kostenlos in einer abgespeckten Version für iOS, An­droid und Web) anlegen. Die App bietet allerdings noch weit mehr. Eltern und Kinder können damit ihre Termine ko­ordinieren, Nachrichten austauschen und To-do-Listen erstellen. Zudem gibt es einen Bereich für die Schule, in dem klas­senweise zusammen mit Lehrern und El­tern Infos, Termine und Adressen erfasst werden können.

Ordnung im Termin­zettel-Chaos, die Kommunikation zwischen Schule, ­Eltern und Schülern sowie die Speicherung aller Daten verspricht die Schweizer Entwicklung Shubidu (kostenlos für iOS und Android). Ein Vorteil dieser App ist die Synchronisierung der Termine mit Geschäfts- oder Privatkalender in Outlook oder Google.

Notfall

Eigentlich unerlässlich ist die Erste-Hilfe-App des Schweizerischen Roten Kreuzes (kos­tenlos für iOS und Android). Schritt für Schritt zeigt sie, was bei einem Notfall von Asthma bis Zerrungen zu tun ist.

Den Arzt kann MediKid vom deut­schen Kinderarzt Jürg Nase (2.20 Franken für iOS und An­droid) nicht ersetzen. Aber sie hilft bei einer ersten Diagnose von Krankheiten, gibt Tipps für die Behandlung und ist vor allem bei Notfällen ein nützlicher Ratge­ber.

Eine ebenso unersetzliche App ist Vergiftungsunfälle bei Kindern (kostenlos für iOS und Android). Die Tipps zur kindersiche­ren Aufbewahrung von Medikamenten und giftigen Haushaltsprodukten wie auch die Hinweise und Notfallmassnahmen bei akuten Vergiftungen können Leben retten. Die App stammt vom deutschen Bundes­institut für Risikobewertung, die Adres­sen der Notrufzentralen gelten deshalb nur für Deutschland. In der Schweiz hilft die Notruf-App Uepaa (kostenlos für iOS und An­droid).

Für Wander-, Ausflugs- und Reisefans unter den Familien ist natürlich die Rega-App unabdingbar (kostenlos für iOS, Android und Windows). Beide Apps schicken weltweit den Hilferuf und den Standort an die nächste Rettungsstelle.

Babyfon

Babyfon-Apps wie das Baby­phone 3G sind schnell instal­liert und haben eine prak­- tisch unbegrenzte Reichweite. Gleichwertig ist die App Baby­phon (beide rund 4 Franken für iOS und Android).

Geht es dem Kleinen gut? Mit einer Babyphone-App können Eltern den Schlaf ihrer Kinder überwachen. Foto: Getty Images

Doch Handys können gehackt werden, und nicht alle Eltern wer­den begeistert sein, wenn die Video-Auf­nahmen von ihrem Kind in fremde Hände geraten. Zudem senden Handys Strahlen aus, und die Apps sind Strom­fresser. Das Handy sollte deshalb nicht in der Nähe des Säuglings platziert werden, am Stromnetz angeschlossen und auf stumm gestellt sein. Empfehlenswert sind Handys mit möglichst geringen SAR-­Werten (Höhe der elektromagnetischen Strahlung).

Freizeit

Über 1200 Ausflugstipps hat Schweiz Tourismus in der App Family Trips (kostenlos für iOS und Android) gesammelt. Mit Stich­worten kann man den passenden Ausflug und bei Bedarf eine familienfreundliche Unterkunft suchen. Bei schlech­tem Wetter, aber auch bei langen Autofahrten oder gegen Langeweile beim Warten helfen spielerische Apps wie Streichelzoo.

Tagebuch

Weisst du noch? Dies ist wohl eine der häufigsten Fragen in Familien. Fast schon eine verfilmte Familiengeschichte lässt sich mit 1 se­cond every­day (5 Franken für iOS und kostenlose 30-tägige Testversion für Android) dre­hen. Die Idee: Jeden Tag nimmt man eine Sekunde auf ­Video auf und dokumentiert so über die Jahre wie in einem Zeitraffer beispielsweise die Entwicklung seiner Kinder.

(Schweizer Familie)