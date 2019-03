Wie das Tech-Magazin «Wired» berichtet, herrschen bei Revolut derart horrende Arbeitsbedingungen, dass es selbst Personen in Leitungsfunktionen dort nicht lang aushalten. Das beginnt mit fragwürdigen Einstellungskriterien, setzt sich fort mit ungewöhnlich langen Arbeitstagen und unbezahlter Arbeit und endet für die Unglücklichen mit einer erbarmungslosen Hire-and-Fire-Mentalität. «Wired» stützt sich dabei auf Aussagen ehemaliger Mitarbeitender des Unternehmens.

200 neue Kunden für eine Chance auf die Stelle

Eine potenzielle Mitarbeiterin, die vom Tech-Magazin nur Laura genannt wird, bekam als Eignungstest eine sehr ungebräuchliche Aufgabe gestellt. Sie solle innerhalb einer Woche mindestens 200 neue Kunden für Revolut rekrutieren, zum Beispiel unter ihren Freunden. Das Unternehmen gab ihr dazu konkrete Hilfestellungen. Laura, die helfen sollte, den spanischen Markt zu erobern, weigerte sich und ging damit an die Öffentlichkeit. Nachdem «El Diario» über diese unkonventionelle Recruiting-Methode berichtete, versprach Revolut, sie sofort einzustellen.

Ein weiterer sogenannter Country Manager, also ein Mitarbeiter, der für einen bestimmten nationalen Markt innerhalb der Firma zuständig ist, gab «Wired» zu Protokoll, dass es von sieben seiner Kollegen nur einer ein Jahr lang dort ausgehalten hätte. Zwei von ihnen wären nach sieben Wochen schon wieder gefeuert worden; er selbst habe zwar Autonomie und Budget zugesichert bekommen, zumindest Letzteres wäre aber nicht existent gewesen. Ausserdem seien er und andere von Vorgesetzten gemobbt worden. «Wired» machte daraufhin die Probe aufs Exempel: Von 147 ehemaligen Revolut-Angestellten auf Linkedin hatten es 80 Prozent weniger als ein Jahr dort ausgehalten.

Die Probleme reichen bis in die Konzernspitze

In einem Statement gegenüber dem Magazin entschuldigt das Unternehmen diese Missstände mit dem, was man in der Start-up-Branche «growing pains», also Wachstumsschmerzen nennt: Revolut sei im vergangenen Jahr von 150 auf 750 Mitarbeiter gewachsen, die Mitarbeiterfluktuation sei dafür relativ gering. Was die Anschuldigungen ehemaliger Mitarbeitender angeht, heisst es: «Unsere Firmenkultur entwickelt sich so schnell wie unser Geschäft.»

Dass sich die Probleme mit der noch schwach entwickelten Firmenkultur bis in die Geschäftsleitung ziehen, deutet ein Memo an, das Gründer Nikolay Storonsky im vergangenen Jahr an seine Angestellten schickte. Dort droht er, Mitarbeiter rauszuwerfen, die gesteckte Ziele nicht erreichen – ohne Diskussion. Alle, die unter den Erwartungen performen, kämen gemäss diesem Memo auf eine schwarze Liste. Im gleichen Zuge bemängelt er, dass Teams, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, immer noch nicht am Wochenende arbeiten würden. Dass diese extrem hohen Ansprüche ihren Tribut auch im Führungskader fordern, zeigt sich in der Personalabteilung: Sie hatte in den letzten zwei Jahren drei verschiedene Leitungen.