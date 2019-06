Apple verliert seinen prägenden Mann

Das erste von ihm in neuer Position verantwortete Design war das des iMacs, der Ende der Neunziger mit seinen knallbunten Farben die eierschalenweisse Welt der Personal Computer aufmischte. Was folgte, ist Technikgeschichte: der iPod 2001, das iPhone sechs Jahre später, das iPad 2010 und die Apple Watch vor vier Jahren. Seit 2012 arbeitete Ive nicht nur an den Geräten selbst, sondern auch an der Software. Das Mobile-Betriebssystem iOS7 trägt seine Handschrift ebenso wie die neueren Betriebssysteme für die Apple-Rechner. Ein letztes grosses Projekt hat Ive mit dem Apple-Park-Campus abgeschlossen, der vor zwei Jahren eröffnet wurde und jetzt als Hauptquartier für das Unternehmen dient.

Wie zentral Ive für Apples Produktentwicklung war, zeigen Anekdoten: Niemand ausser ihm, seinem engsten Kreis von Mitarbeitenden und der Apple-Chefs durfte sein Büro betreten, nicht einmal seine Familie. Zwischen seinem und Steve Jobs’ Büro bestand ein direkter, versteckter Verbindungskorridor. Und sein Gehalt war das einzige der leitenden Angestellten bei Apple, das nicht öffentlich gemacht wurde.

«Aluminium» vs. «Aluminum»

Lange Zeit war Ive buchstäblich auch Gesicht und Stimme des Unternehmens – stets trat er in den Produktvideos von Apple auf und schwärmte von seinen eigenen Designs. Auch wenn sein markanter, kurzgeschorener Kopf in den letzten Jahren weniger zu sehen war, sprach er mit seinem unverkennbar britischen Akzent immer noch Voiceovers für die Clips, die neue Apple-Produkte bewarben. Einen gewissen Kultstatus in Nerd-Kreisen soll die Art und Weise bekommen haben, wie er «Aluminium» sagt: Die Amerikaner sagen «Aluminum», die Briten «Aluminium». Apropos Grossbritannien: Obwohl er in Kalifornien lebt, ist er seiner Heimat verbunden – seit Juli 2017 ist Ive Kanzler des Royal College of Art in London.