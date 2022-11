Diemtiger Bergbahnen – Diggelmann löst Wampfler an der Grimmialp-Spitze ab Die Diemtigtaler Grimmialpbergbahnen haben Stefan Diggelmann zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Margrit Kunz

Die Grimmialp zuhinterst im Diemtigtal. In der Bildmitte unten ist die Talstation des Sessellifts zu sehen. Foto: Bruno Petroni

Ueli Wampfler war seit der Gründung der AG 2011 deren Verwaltungsratspräsident. Nun hat er seine Demission eingereicht. Als sein Nachfolger wurde Stefan Diggelmann gewählt. Diggelmann ist seit seiner Geburt mit der Grimmialp stark verbunden, seine Eltern bauten hier 1966 ein Chalet. «Ich verbrachte seit je sehr viel Zeit an diesem wunderschönen Ort, auch wenn ich heute in Bern lebe», sagte er, als er sich der Versammlung vorstellte. Die andern fünf Mitglieder des Verwaltungsrates – Alexander Erb, Michael Künzi, Pamela Ulmann, Monika Wiedmer und Mirjam Regez – wurden in globo wiedergewählt.