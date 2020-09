Nachwehen eines Anlasses – Differenzen in Tägertschi Die Infoveranstaltung in Tägertschi zur Ortsplanung wühlt noch immer auf. Dabei war sie zwar kritisch, aber ziemlich ruhig verlaufen. Johannes Reichen

Das Areal der Säge Thalmatt soll umgezont werden. Foto: Raphael Moser

Der Anlass warf seine Schatten voraus – und wirft sie noch hinterher. Im August informierte die Gemeinde Münsingen die Bevölkerung über zwei Planungen im Ortsteil Tägertschi im Rahmen der Ortsplanungsrevision. In der Feldmatt ist die Erweiterung eines Gemüsebetriebs geplant, was ziemlich unbestritten ist. In der Thalmatt soll eine Umzonung des Sägereiareals neue Wohnungen ermöglichen, hierzu wurde Kritik laut.