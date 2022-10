Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Multimilliardär mit Red Bull – Dietrich Mateschitz ist tot Er war einer der reichsten Europäer: Der Gründer von Red Bull, Dietrich Mateschitz, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Er liebte schnelle Boliden: Dietrich Mateschitz war ein bekannter Sponsor in der Formel 1 und in Extremsportarten. Foto: Erwin Scheriau (Keystone/21. Juni 2015)

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das meldete am späten Samstagabend zunächst das Motorsport-Fachmagazin Speedweek, eine Publikation des Red-Bull-Konzerns. Der Österreicher sei «einer langen, schweren Krankheit» erlegen.

Im Rahmen des Großen Preises der Formel 1 in den USA bestätigte dann auch Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko den Tod seines langjährigen Wegbegleiters. «Wir wussten, dass er in einem schwierigen gesundheitlichen Zustand war», sagte Marko bei Sky: «Nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es trotzdem unfassbar, dass eine so große Persönlichkeit abtreten musste.» Mateschitz sei «einmalig» gewesen, «aber er war ein bescheidener Mensch».

Zuletzt hatte es bereits Berichte gegeben, nach denen Mateschitz an Krebs erkrankt war. Der Milliardär aus Österreich hatte einen großen Teil seines Vermögens in den Sport investiert, vor allen in die Formel 1 und mehrere Fußball-Teams wie DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Red Bull Salzburg.

Der Österreicher machte das Getränk Red Bull zum weltweit führenden Energiedrink. Sein Vermögen wird auf gut und gerne 25 Milliarden Franken geschätzt (Stand 2021).

In der Steiermark geboren, spendete der Unternehmer vor einigen Jahren über 70 Millionen Euro in die Forschung für Querschnittslähmung. Es gab aber auch Kontroversen um den Milliardär, dem Nähe zum Rechtspopulismus vorgeworfen wurde: Während der Flüchtlingskrise äusserte er sich im Jahr 2015 kritisch zur österreichischen Migrationspolitik. Es sei ein Fehler gewesen, die Grenzen nicht zu schliessen. Man müsse «taub und blind» gewesen sein, um dies nicht zu erkennen, erklärte er.

